Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати до себе увагу на сторінці в соцмережі відвертими фотографіями з відпочинку у Таїланді

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її це не зупиняє, пише Politeka.net.

На цей раз балерина поділилася своїм ідеальним шпагатом, заради якого ризикнула впасти з висоти. Вона підтягся на руках на скляній огорожі і розставила ноги в сторони під неймовірним кутом на фоні блакитного неба.

На ній лише сонцезахисні окуляри і бікіні незвичайного яскравого забарвлення. Її обличчя зосереджене від зусиль над собою.

«Завжди на висоті! І в шпагаті, що є елементом моєї професії. А Ви так можете?», – запитала вона у своєї аудиторії в instagram.

В мережі користувачі і полконники балерини просто вибухнули коментарями з приводу її нового фото з більш ніж відвертим ракурсом.

«Ця все в шпагаті. А ну так, вона ж «у ньому живе»😆», «навіщо ноги розсовувати, їх же можна не зрушувати», «Даааа, з цього ракурсу ми ще не бачили», «Ну, ви тільки це і можете. Ну і нескінченно хвалитися теж можете. Всі.», «Так не можемо!!!!! Ми себе в іншому покажемо.!!! Заспокойся, вже Настуся. Відпочивай спокійно!)))))», «Звідки така кількість однакових купальників? На замовлення чи що шиє?», «Хороша розтяжка безперечно!», «Ні, я так не можу, але прагну до досконалості😊», «Анастасія , у багатьох поруч у ці новорічні дні поруч улюблена сім'я, щастя, усмішки. Ми не самотні. А ви так можете ?», «Господи!!! Вона знову розтопирилася», «Настя, чому вам спокійно не відпочивається. Кожен з нас вміє робити щось своє. А вам пора навчитися працювати головою, а не ноги розсовувати. Навіщо це нездорове змагання», – обурюються всі в мережі.

Відзначимо, що зараз Волочкова відпочиває Південному регіоні Таїланду, в місті Пхукет.

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