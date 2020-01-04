Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать к себе внимание на странице в соцсети откровенными фотографиями с отдыха в Таиланде

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее это не останавливает, пишет Politeka.net.

На этот раз балерина поделилась своим идеальным шпагатом, ради которого рискнула упасть с высоты. Она подтянулась на руках на стеклянной ограде и расставила ноги в стороны под невероятным углом на фоне голубого неба.

На ней лишь солнцезащитные очки и бикини необычной яркой расцветки. Ее лицо сосредоточено от усилия над собой.

«Всегда на высоте! И в шпагате, являющемся элементом моей профессии. А Вы так можете?», – спросила она у своей аудитории в инстаграм.

В сети пользователи и полконники балерины просто взорвались комментариями по поводу ее нового фото с более чем откровенным ракурсом.

«Эта все в шпагате. А ну да, она же «в нем живет»😆», «зачем ноги раздвигать, их же можно не сдвигать», «Даааа, с этого ракурса мы ещё не видели», «Ну, вы то только это и можете. Ну и бесконечно хвастаться тоже можете. Всё.», «Да не можем!!!!! Мы себя в другом покажем.!!! Успокойся, уже Настенька. Отдыхай спокойно!)))))», «Откуда такое количество одинаковых купальников? На заказ что ли шьет?», «Хорошая растяжка бесспорно!», «Нет я так не могу, но стремлюсь к совершенству😊», «Анастасия , у многих рядом в эти новогодние дни рядом любимая семья, счастье, улыбки. Мы не одиноки. А вы так можете ?», «Господи!!! Она опять растопырилась», «Настя, почему вам спокойно не отдыхается. Каждый из нас умеет делать что то своё. А вам пора научиться головой работать, а не ноги раздвигать. Зачем это нездоровое соревнование», – возмущаются все в сети.

Отметим, что сейчас Волочкова отдыхает Южном регионе Таиланда, в городе Пхукет.

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