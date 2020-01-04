Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва показала всім, як розважається з молодим чоловіком взимку

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина опублікувала в Instagram.

"Бачили з Женею Астафьевим зиму", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Астаф'єва позує разом зі своїм братом Євгеном Астафьевим під час відпочинку на гірськолижному курорті. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

"Неможливо! Одна особа просто", "Казково красиво", "Краса неземна", "на стайле, ребзики", "краса!", "ось це справжня зима! Ось це я розумію!", - пишуть вони.

Також в розділі Сторі з'явився кадр у відвертому стилі, який приємно вразив шанувальників, адже Астаф'єва позувала з колегами з яскравою посмішкою на обличчі.

При цьому стала артистка так, що нічого зайвого не видно, а сам наряд, втім як і Даша, виглядає досить спокусливо.

Раніше Даша представила своє позитивне селфи, позуючи з легким макіяжем на обличчі і посмішкою. На наступних фото артистка представила своїх улюблених вихованців – песика Чичико і дівчинку Місяць тієї ж породи.

«Підводячи підсумки роки, давайте колективно вирішимо, 1,2 або три? #мывсеоднойпороды», – Даша пише під новим постом в Instagram.

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