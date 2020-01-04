Настя Каменських показала кадри з першого відпочинку в цьому році

Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася новими кадрами із відпочинку

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя. Останнім часом вона почала вести й іншу соцмережу, а саме, почала робити відео для TikTok, пише Рoliteka.net.

Так, вона зробила веселе відео, на якому показала свою рожеву валізу, віконце літака, Потапа, який наніс тканинну маску на обличчя під час польоту (щоб лице на висоті не зневоднилося), готель, куди вони прибули, шведський стіл з фруктами. Після чого Настя поділилася жаркими кадрами прямо з басейну в тоненькому бікіні чорного кольору.

Кожен кадр зірка проклацувала пальцями для динаміки. В цілому, відео вийшло незвичайним і позитивним. Вона опублікувала це відео у розділі сториз в instagram, де прикріпила до нього активне посилання.

«Нехай подорож почнеться ✈️☀🌴», – вона підписала відео в мережі.

В коментарях більшість шанувальників відзначили, що краще за всіх на відео вийшов Потап: "Краще за всіх, звичайно, Альоша", "Льоша в масці, це, звичайно, милота мілашна", "Ааа, клас".

Також інші залишили коментарі, що заздрять Насті, і теж хотіли б відправитися на море:

"Я б теж так хотіла", "Боже, чому так прекрасно", "Гарного відпочинку", "Дуже красива", "Клас".

Нагадаємо, що раніше Анастасія Каменських показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.

На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.

«Ось так ми проводжали #2019 рік! 🥳Це була наша спекотна новорічна FIESTА».

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

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