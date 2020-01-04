Настя Каменских показала кадры с первого отдыха в этом году

Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась новыми кадрами с отдыха

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни. Последнее время она начала вести и другую соцсеть, а именно, начала делать видео для TikTok, пишет Рoliteka.net.

Так, она сделала забавное видео, на котором показала свой розовый чемодан, окошко самолета, Потапа, который нанес тканевую маску на лицо во время полета (чтобы лицо на высоте не обезвожилось), отель, куда они прибыли, шведский стол с фруктами. После чего Настя поделилась жаркими кадрами прямо из бассейна в тоненьком бикини черного цвета.

Каждый кадр звезда прощелкивала пальцами для динамики. В целом, видео получилось необычным и позитивным. Она опубликовала это видео в разделе сториз в инстаграм, где прикрепила к нему активную ссылку.

«Пусть путешествие начнется ✈️☀🌴», – подписала она видео в сети.

В коментариях большинство поклонников отметили, что лучше всех на видео вышел Потап: "Лучше всех, конечно, Алеша", "Леша в маске, это, конечно, милота милашная", "Ааа, класс".

Другие также оставили комментарии, что завидуют Насте, и тоже хотели бы отправиться на море:

"Я бы тоже так хотела", "Боже, почему так прекрасно", "Хорошего отдыха", "Очень красивая", "Класс".

Напомним, что ранее Анастасия Каменских показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.

На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.

«Вот так мы провожали #2019 год! 🥳Это была наша жаркая новогодняя FIESTА».

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное