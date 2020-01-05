Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Попри те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її це не зупиняє, пише Politeka.net.

Як відомо, епатажна балерина зараз розслабляється в Таїланді та досить часто публікує фото своїх пригод.

На цей раз, вона більше засмутила, чим порадувала своїх передплатників.



Волочкова вилізла на край басейну – чого не зробиш заради ефектного кадру. Вбралася вона в купальник і витягнулася на тлі світанку. Вінцем образу балерини босоніжки на величезних підборах, які явно були тут зайвими, що і відзначили численні передплатники.

"Танець тіней на світанку.", - підписала свій пост епатажна балерина.

В коментарях Волочкову в черговий раз рознесли через невдало вибраний спосіб, але і багатьом сподобався такий знімок.

"Кеблы зайві", "Настя, ви не втомилися від позерства?", "Хоч без шпагату, красиво.", "Настя, Ви б виспалися, краще, ніж голою попою на світанку трясти", "Все добре, але от говнодави...нехай ваші улюбленці складуться і подарують Вам нормальне взуття", " Навіщо копита в басейні??", "Ось це ви розтягнулися", " Не можу зрозуміти, навіщо Вам треба дратувати людей? Ви ж своїх передплатників, за людей не вважаєте. Такий фарс, до чого? Навіщо все це.", - писали під її постом.

Раніше балерину зняли тільки в одному бікіні на краю басейну, а груди вона прикрила руками.



Своїм провокаційним відео вона викликала шквал критики у свій бік, але були й ті, хто оцінив голі купання балерини.

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