Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее это не останавливает, пишет Politeka.net.

Как известно, эпатажная балерина сейчас расслабляется в Таиланде и довольно часто публикует фото своих приключений.

На этот раз, она больше расстроила, чем порадовала своих подписчиков.



Волочкова забралась на край бассейна – чего не сделаешь ради эффектного кадра. Облачилась она в сдельный купальник и вытянулась на фоне рассвета. Венцом образа балерины босоножки на огромнейших каблуках, которые явно были здесь лишними, что и отметили многочисленные подписчики.

"Танец теней на рассвете.", - подписала свой пост эпатажная балерина.

В комментариях Волочкову в очередной раз разнесли за неудачно выбранный образ, но и многим понравился такой снимок.

"Кэблы лишние", "Настя, вы не устали от позёрства?", " Хоть без шпагата, красиво.", " Настя, Вы бы выспались, лучше, чем голой попой на рассвете трясти", " Все хорошо, но вот говнодавы...пусть ваши любимые сложатся и подарят Вам нормальную обувь", " Зачем копыта в бассейне??", "Вот это вы растянулись", " Не могу понять, зачем Вам нужно дразнить людей? Вы же своих подписчиков, за людей не считаете. Такой фарс, к чему? Зачем все это.", - писали под ее постом.

Ранее балерину запечатлели только в одних бикини на краю бассейна, а грудь она прикрыла руками.



Своим провокационным видео она вызвала шквал критики в свою сторону, но были и те, кто оценил голые купания балерины.

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