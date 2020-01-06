Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон "засвітилася" в компанії режисера Уілла Спека

Зараз в мережі ходять чутки, що актриса і її колишній чоловік Бред Пітт хочуть возз'єднатися. Однак папараці підловили Еністон з іншим чоловіком.

Зокрема, Дженніфер і Вілла помітили під час прогулянки по пляжу, вони вели захоплену бесіду.

Пара виглядала зовсім ніяк друзі, а як закохані.

Колишня дружина Анджеліна Джолі, яка, за чутками, завжди ревнувала Бреда Пітта до Дженніфер Еністон, тепер може спати спокійно.

Відомо, що Еністон відсвяткувала день народження в галасливій компанії в Мексиці, а коли всі гості розійшлися, Спек залишився з нею наодинці.

Варто відзначити, що Джен і Уїлла бачили разом і раніше, наприклад, на таємному побаченні в ресторані.

Проте фанати припускають, що Еністон з допомогою Спека хоче змусити поревнувати Бреда Пітта.

Нагадаємо, Бред Пітт після розриву відносин з Анджеліною Джолі, намагається налагодити відносини з колишньою дружиною Дженніфер Еністон.

Екс-пара зараз робить все, щоб забути старі образи і відновити стосунки. Папараці все частіше стали помічати Еністон і Пітта разом. Обидва з'являються разом на різних заходах.

За неофіційною інформацією, багато років минуло після важкого розлучення подружжя, і зараз вони вирішили поховати своє спільне минуле.

Раніше ми писали, що Бред Пітт відверто розповів про своє перше кохання і поцілунку в початковій школі. Колишній чоловік Анджеліни Джолі зізнався журналістам, що почав упадати за дівчатками ще в початкових класах школи.

Пітт згадав, що його перший поцілунок трапився ще в четвертому класі. І за його словами, поцілунок приніс мало приємних відчуттів, навіть навпаки, відчував сильний дискомфорт.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт, вже розійшлися після довгих років спільного життя, однак продовжують ходити чутки про початок їхнього роману.

Відомо, що актори закохалися один в одного на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт".

За словами джерела одного із зарубіжних видань, актриса для отримання артиста таємно зняла білизну під час любовної сцени.

Крім цього, Politeka писала про найбільш яскравих образах, в яких актриса Дженніфер Еністон побувала на публіці.

Також нагадаємо, що Джолі зробила все, щоб роздобути Пітта: спливла пікантна правда, "таємно зняла..."

А ще повідомлялося, що одна з найвідоміших голлівудських пар зустрінуться на знімальному майданчику: ними будуть Бред Пітт і Дженніфер Еністон.