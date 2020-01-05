Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним кадром з відпочинку

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Так, днем раніше Регіна розповіла про своєму новому подорожі та відпочинок. При цьому на новому фото в Instagram зірка показала фігуру в купальнику, позуючи разом зі своєю дитиною Майклом.

На фан-акаунті шанувальники також постійно демонструють фото з відпочинку артистки. Однак, на цей раз в Инстаграме з'явилися кадри зірки, зроблені в новорічному стилі. Регіна позувала разом з чоловіком і малюком. Артисти при цьому забавно кривлялися на камеру.

Зазначимо, зірка часто подорожує, займається кількома проектами та встигає при цьому займатися дитиною. В профілі зірки в Instagram досить часто з'являються пости про вихованні дитини та про те, як з цим справляється сама Тодоренко.

Також зірка розповіла, що допомагає їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою.

Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!! Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; побували вже в 7ми країнах з'їсти італійську пасту на озері Гарда, перший раз побачили Чорне море 🌊 , Перська затока і поплавали в Індійському океані... і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.