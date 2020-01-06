Українська група "ВІА Гра", яка вже давно перемістилася на простори російського шоу-бізнесу завжди дивує своїми образами

Так, учасниці групи Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганська постали у відвертих вбраннях в одній з програм, пише Рoliteka.net.

Зірки позували в дуже коротких топах різних кольорів. Завдяки цьому можна було помітити тонкі талії зірок і пружні животики. Привернули увагу і незвичайні прикраси дівчат на обличчі.

Всі троє виглядали розкішно, посміхаючись і тримаючи в руках келихи шампанського.

Варто відзначити, що позували зірки на новорічних локаціях, а позаду них можна було помітити людей.

"Нехай всі бажання збуваються ✨", - написано в пості групи "ВІА Гра" в Instagram.

Тільки за чотири хвилини публікація зібрала близько 100 лайків і один коментар - смайлики у вигляді сердечок.

Нагадаємо, учасниця ВІА Гра показала сміливе фото.

Співачка Ольга Меганська показала себе у чорному білизняному варіанті сукні в блискітку.

Дівчина вирішила зробити типове селфи біля дзеркала – на ній чорне вбрання, розріз якого дозволяє побачити підкачані ніжки співачки, а декольте - пружні груди.

Артистка, схоже, що зробила знімок в гримерці, її волосся укладене, на обличчі яскравий вечірній макіяж.

Раніше ми писали, що учасниці групи Еріка Герцер, Уляна Синецька і Ольга Меганська записали відеозвернення до підписників в мережі.

На кадрах троє красунь постали в розкішних образах - на них були надіті короткі топи і міні-спідниці. Наряди підкреслювали всі достоїнства красунь - пишні груди і тонкі талії.

"З Новим роком! 💕 Спасибі, що були з нами в цьому році, підтримували. У 2020 будемо радувати вас частіше 🎁", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо також, що співачка Ольга Меганська з'явилася в красивому мереживному топі, який підкреслив її пишні груди.

Зірка дивилася в камеру і мило посміхалася. Волосся співачки було легкою хвилею. Дівчина нагнула голову вбік, роблячи образ витонченішим, від цього стає гаряче.

"Поділіться в коментарях найулюбленішим новорічним фільмом 🎄", - поцікавилися у пості.

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