Відома гімнастка Анна Різатдінова , яка брала участь у популярному ТВ-шоу «Танці з зірками», дійшла до фіналу і полюбилася багатьом глядачам, показала шикарне тіло

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram української знаменитості.

За її словами, вже пора повертатися у форму після новорічних свят. Але судячи по фото, яке вона опублікувала, зайвої ваги у неї точно немає.

Гімнастка продемонструвала шикарне тіло і підтягнутий прес. Позувала Анна в короткому леопардовому топі і облягаючих лосинах.

"Пора входити в режим 🥱 і скидати Олів'є ...💣 до Речі я кожен свій день починаю зі зважування 🤨 Вже мабуть звичка після спорту . Після конкретної цифри на вагах , мені легше розуміти в якому обсязі я можу їсти протягом дня". - повідомила гімнастка під постом.



В коментарях передплатники похвалили її за таке рішення, а деякі навіть здивувалися.

"Невже цифра так змінюється?", "Розумниця", "Красуня", - писали під її постом.









Раніше ми повідомляли, що Анна опублікувала фото, на якому позувала в короткому білому топі і спідниці. Різатдінова залишила відкритим живіт. Таким знімком відома українська гімнастка підвела підсумки 2019 року, повідомивши, про складнощі та іспити, які він підніс.

Нагадаємо, Анна Різатдінова показала ідеальну розтяжку.

На фото в сторіз Анна постала в білій сукні для виступів з пишним низом. При цьому зверху воно вкрите золотими мереживами. На другому знімку Різатдінова виступає на сцені в наряді і робить повітряний шпагат.

Також один з учасників проекту "Танці з зірками" Євген Кот зізнався, що відмовився танцювати в парі з Ганною Різатдінової, крім того він щиро здивувався, що гімнастка дійшла до фіналу. Його думка, що спортсмени йдуть десь в середині проекту, Анна розкритикувала на своїй сторінці в Instagram.

26-річна Анна Різатдінова є бронзовим призером Олімпіади в Ріо-де-Жанейро (2016 рік), чемпіонкою світу у вправі з обручем (2013 рік), а також багаторазовим призером чемпіонатів світу та Європи.

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