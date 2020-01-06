Українська група "KAZKA" випустила кліп на пісню "Палала" і досі солістка колективу Олександра Зарицька радує шанувальників фото зі зйомок

Так, деякий час тому співачка опублікувала знімок, представши в образі з кліпу - у світлому короткому платті, яке обтянуло її пишну фігуру, пише Рoliteka.net.

На знімку Зарицька сидить на білому квадраті, а позаду неї прилаштувався актор з кліпу і нагнувся.

Хлопець був напівголим, його штани трохи спустилися в районі тазу.

При цьому Олександра сидить рівно, а її волосся, наче мокре, або укладено гелем, спустилося по спині.

"Ніхто не може любити мене. Ніхто, як ти", - написала KAZKA в пості.

Лише за 25 хвилин пост зірки зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"Не встиг прибрати руки)))", "Я знову чекаю вашого приїзду в Ташкент 😍😍", "Фуууууууууууу", "Не соромно?", "Що це?", "Як же це красиво🔥найулюбленіша👍 Nirvana на повторі🔥", "фото 🔥 але якийсь він дуже худий", "Фууу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олександра Зарицька опублікувала декілька фотографій бекстейдж зі зйомок кліпу "Палала".

На знімках присутня співачка. Солитска "KAZKA" широко посміхається і знаходиться поруч з хлопцем-моделлю під час спілкування з Бадоєвим.

Також були показані і інші люди, що прийняли участь у зйомках, коли, можна сказати, пішла жара. Судячи з кадрів, що обстановка на майданчику була дружньою і абсолютно ненапруженою.

Раніше ми писали, що в кліпі Олександра Зарицька постала в спокусливому образі в мокрому одязі і з вологим волоссям.

У відео розповідається про кохання, непрості відносини, свободу вибору партнера...

Відверті сцени з напівоголеними акторами вразили українців. Чого вартий тільки кадр, коли один з учасників зйомки засунув пальці солістці в рот, щоб дістати червону нитку - свого роду, символічний предмет, пронизливий весь ролик.

Раніше повідомлялося, що в кадрі кліпу також є двоє хлопців з голими торсами і одна дівчина в короткому топі. Молоді люди танцюють і кусаються і вводять голку під шкіру, що декілька лякаюче.

Нагадаємо, солістка KAZKA розбурхала новим жарким чином в пікантній позі

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