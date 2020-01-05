Відома російська актриса Настасья Самбурська виставила напоказ тіло в купальнику
Як повідомляє Politeka, знімком дівчина поділилася в Instagram.
На опублікованому фото актриса позує на пляжі і, як зазначила сама актриса, відпочиває на Балі.
Вбралася Настасья в червоний ліфчик і салатові бікіні. Але увагу її передплатників була зосереджена не на привабливих формах актриси, а на задньому плані. У кадр потрапив об'ємний чоловік, який і став зіркою публікації актриси.
Навіть сама Настасья звернула увагу на нього.
"Кицюня і її пупсик", - жартівливо підписала пост Самбурська.
Такий знімок актриси повеселив її передплатників.
"Я сподіваюся, у вас теплі, дружні стосунки?", "Кішечка в лоточку з піском лягла )" ,"Спонсор твій?", "Ніжку можна було і підняти )))", " Пупсик ззаду?))", "
Заліковий мужичок, як я Вам заздрю, такого самця відхопити", " Народила?", - писали під постом актриси.
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Нагадаємо, раніше Самбурська відзначилася скандальної записом в instagram.
Вона вирішила спародіювати голе фото вагітної американської plus-size моделі Ешлі Грем і нарвалася на шквал критики в свою адресу.
Але користувачі соцмережі не оцінили гумор актриси і рознесли її вчинок. Вони впевнені, що Настя Самбурська зробила такий пост із-за заздрості і комплексів.
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