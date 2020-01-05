Скандальна телеведуча Ксенія Собчак полетіла відпочивати з чоловіком і сином престижний європейський курорт

Як пише Politeka.net, кадрами, зробленими на гірськолижному курорті Куршавель, знаменитість поділилася в мікроблозі в Instagram. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах світська левиця показала, як підкорює гори разом зі своїм чоловіком режисером Костянтином Богомоловим.

«На легкому глинтвейновом допінгу готуємося до змагань», - пише Собчак.

Передплатники в коментарях почали обговорювати побачене.

«люди Вміють відпочивати, молодці!», «Просто казка 😍»,- пишу в мережі.

Також телеведуча опублікувала фото 3-х річного сина Платона, зазначивши, що там він займається катанням на лижах в спеціальній школі. Тим не менш, дитина постав на знімку сумували, а шанувальники прийшли до висновку, що дитина від нового заняття явно не в захваті.

«Він, схоже, не хотів туди їхати......змусили😂», « Сумний лижник», «Що то хлопець засмутився», - зазначили юзери.

Нагадаємо, Богомолов і Собчак зіграли весілля 13 вересня 2019 року. Несподіванкою стало те, що замість традиційного весільного кортежу, пара з'явилася в катафалку. На ньому вони приїхали не тільки в ЗАГС, але в церкву, де повінчалися. Це викликало справжній вибух емоцій у їх друзів і фанатів.

Раніше ми повідомляли, колишній чоловік Ксенії актор Максим Віторган не втримався, щоб, підбиваючи підсумки року, не вколоти Собчак.

Він зазначив, що «нехай необхідності будуть рівні удовлетворенностям. І при цьому ніхто не постраждає» з натяків на минулі відносини з телеведучою.

Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."

Як повідомляла Politeka, Собчак довела до істерики улюблену пропагандистку Путіна, скандальне відео.

Також Politeka писала, що Собчак після весілля вибухнула маячнею про Україну: «потрібно добити і дотиснути».