Скандальна телеведуча Ксенія Собчак полетіла відпочивати з чоловіком і сином престижний європейський курорт
Як пише Politeka.net, кадрами, зробленими на гірськолижному курорті Куршавель, знаменитість поділилася в мікроблозі в Instagram. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах світська левиця показала, як підкорює гори разом зі своїм чоловіком режисером Костянтином Богомоловим.
«На легкому глинтвейновом допінгу готуємося до змагань», - пише Собчак.
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Передплатники в коментарях почали обговорювати побачене.
«люди Вміють відпочивати, молодці!», «Просто казка 😍»,- пишу в мережі.
Також телеведуча опублікувала фото 3-х річного сина Платона, зазначивши, що там він займається катанням на лижах в спеціальній школі. Тим не менш, дитина постав на знімку сумували, а шанувальники прийшли до висновку, що дитина від нового заняття явно не в захваті.
«Він, схоже, не хотів туди їхати......змусили😂», « Сумний лижник», «Що то хлопець засмутився», - зазначили юзери.
Нагадаємо, Богомолов і Собчак зіграли весілля 13 вересня 2019 року. Несподіванкою стало те, що замість традиційного весільного кортежу, пара з'явилася в катафалку. На ньому вони приїхали не тільки в ЗАГС, але в церкву, де повінчалися. Це викликало справжній вибух емоцій у їх друзів і фанатів.
Раніше ми повідомляли, колишній чоловік Ксенії актор Максим Віторган не втримався, щоб, підбиваючи підсумки року, не вколоти Собчак.
Він зазначив, що «нехай необхідності будуть рівні удовлетворенностям. І при цьому ніхто не постраждає» з натяків на минулі відносини з телеведучою.
Нагадаємо, чоловік Собчак виставив пікантні принади дружини напоказ: "під прозорим білим платтям ховається..."
Як повідомляла Politeka, Собчак довела до істерики улюблену пропагандистку Путіна, скандальне відео.
Також Politeka писала, що Собчак після весілля вибухнула маячнею про Україну: «потрібно добити і дотиснути».