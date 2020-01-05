Автор чималої кількості текстів Студії «Квартал 95» Валерій Жидков показав, як відпочиває

Незважаючи на свою публічність, автор рідко показує в соцмережах своє життя і говорить про особисте, однак, цього разу, артист зробив виняток. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки «Кварталу 95».

Так на новому опублікованому кадрі, Жидков показав, як відпочиває на Шрі-Ланці. На знімку артиста не впізнати: по-перше, фото вийшло яскравим через умовні декорації, а от сам зірковий автор так «скрутився» на локації, що його обличчя майже не розгледіти. По-друге, деякі з прихильників вирішили, що Валерій Жидков трохи погладшав та й через засмагу зовнішність його також трохи змінилася:

«Виходьте без дзвіночка, зелений лімузин біля під'їзду 😎», - підписав артист своє нове фото, яке, безумовно, носить дещо гумористичне забарвлення. Так на знімку в зеленій «легенькій» прогулянковій автівці, автор намагається чи то вилізти, чи то сідає в машину назад, при цьому злегка примружившись.

Шанувальники оцінили такий яскравий знімок і побажали артистові гарного відпочинку.

Раніше Валерій Жидков вирішив поділитися подробицями про своїх дочок.

Валерій з дружиною виховують двох дочок – 15 і 5 років. Сам Жидков зізнається, що він поганий батько, так як через роботу присвячує родині дуже мало часу. Зараз його старшій доньці – Лізі – вже 15 років, а значить незабаром дівчинці доведеться задуматися про вибір професії.

«Я поки за нею спостерігаю і даю можливість самій вибрати. Не знаю, дуже складно. У неї добре з точними науками виходить, але в той же час вона дуже творча людина», - розповів гуморист.

На питання про те, чому він не виводить доньку у світ, як це роблять інші зірки «Кварталу», Жидков відповів, що у Лізи немає до цього прагнення.

«Якщо б у неї було це прагнення, я б спробував якось допомогти підштовхнути, але я не бачу, щоб вона рвалася на якісь зйомки і десь брати участь. Ліза займається творчістю, але сама. Малює, грає на купі інструментів - сама навчилася. Вона займалася на фортепіано, але в якийсь момент забрала у мене гітару. Потім попросила подарувати їй укулеле - така маленька гітара. Я не вмію грати на ній, а вона сама розібралася. Навіть складає пісні, пише. Я чув одну - навіть непогана, на мій погляд!», - розповів Жидков.

Він підкреслив, що бачить у старшій дочці велике творче майбутнє, проте не хоче змушувати її вибирати цей напрямок насильно. Жидков підкреслив, що сам вибирав творчість усвідомлено і хоче того ж для своєї дочки.

Зірка "Кварталу" додав, що впевнений у своєму виборі і не хотів би зараз йти з творчості навіть заради політики.

"Я не хочу знову йти з тієї стежки, на яку все одно повернуся", - підкреслив Жидков.

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