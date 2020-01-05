Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі була помічена в Лос-Анджелесі з дітьми

Актриса провела час з близнюками, Нокс і Віві, пише Рoliteka.net. Знімки сім'ї з'явилися в одній із фан-груп зірки в Instagram.

Папарацці зняли Джолі з дітьми на вулиці четвертого січня. Для свого виходу артистка вибрала довге чорне пальто, під яким виднівся білий наряд, мабуть, міні-плаття, а також чорні чобітки. Фігуру знаменитості не вдалося приховати: "Ось це тіло!".

Образ артистки завершувала гарна сумочка та аксесуари.

Примітно, що діти актриси виглядали зовсім по-літньому на відміну від матері.

Зокрема, Вів'єн наділа білу футболку і світлі джинси, а Нокс - чорні футболку і брюки. Їх образи заврешали спортивне взуття.

Нагадаємо, нещодавно Анджеліна Джолі організувала для старших дітей поїздку на батьківщину дівчинки, Захари, що вдочерили.

Відомо, що Джолі удочерила дівчинку, адже її мати нібито відмовилася від дитини відразу після народження, а незабаром померла від Сніду. Але у 2007 році журналісти дізналися, що рідна мати Захари, Ментеваб Лебизо, жива і шукала дочку.

Жінка повідомила, що дитина була народжена після наруги над нею. Внаслідок чого, вона була незапланованим. У матері не було грошей для виховання дитини, тому вона залишила її в притулку.

Раніше ми писали, що фанати Анджеліни Джолі і Бреда Пітта мріють про возз'єднання пари.

Відомо, що голлівудські актори розійшлися у 2016 році з великим скандалом, але зараз їх стосунки налагоджуються.

За чутками, Джолі залишилася на Різдво в Каліфорнії спеціально для того, щоб діти змогли відзначити свято з батьком. Даний вчинок - великий прогрес у відносинах колишньої найкрасивішою голлівудської пари.

Раніше повідомлялося, що, за словами джерела одного із зарубіжних видань, Джолі для отримання артиста таємно зняла білизну під час любовної сцени у фільмі "Містер і місіс Сміт". Таким чином, артистка була повністю голою в ліжку.

Варто відзначити, що на момент зйомок актор був одружений на артистці Дженніфер Еністон. Пара розпалася після того, як Джен дізналася про зраду чоловіка.

Джолі ж заперечує чутки про те, що намагалася відбити Пітта.

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