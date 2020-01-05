Дочка відомого політика Михайла Добкіна Алла показала себе в купальнику

Алла Добкіна, як відомо, раніше відпочивала в теплих краях і з завидною регулярністю показувала безліч модних образів, в тому числі - і дуже відвертих. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram дочки одіозного політика.

У новорічні свята дочка свого відомого батька вирішила згадати, як їй добре жилося в ОАЕ приблизно місяць тому - в грудні вже минулого, 2019 року, і опублікувала фото, де позує в роздільному білому купальнику:

«Поверніть мене на море 😢😁 хто де відпочиває? Хоч порадію за вас😊», - підписала свій відвертий знімок зірка мережі.

На фото частково видно груди Алли Михайлівни, а також її прес, стегна і ноги. В сонцезахисній стильній оправі, дівчина зробила селфі, чим дуже порадувала своїх шанувальників.

Раніше, білява красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичними лямками, розпущеним, злегка розпатланим, волоссям, яскравим макіяжем і... босоніж. Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.

Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.

Коментуючі не втрималися, щоб не похвалити Аллу.

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