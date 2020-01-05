Дочка відомого політика Михайла Добкіна Алла показала себе в купальнику
Алла Добкіна, як відомо, раніше відпочивала в теплих краях і з завидною регулярністю показувала безліч модних образів, в тому числі - і дуже відвертих. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram дочки одіозного політика.
У новорічні свята дочка свого відомого батька вирішила згадати, як їй добре жилося в ОАЕ приблизно місяць тому - в грудні вже минулого, 2019 року, і опублікувала фото, де позує в роздільному білому купальнику:
«Поверніть мене на море 😢😁 хто де відпочиває? Хоч порадію за вас😊», - підписала свій відвертий знімок зірка мережі.
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На фото частково видно груди Алли Михайлівни, а також її прес, стегна і ноги. В сонцезахисній стильній оправі, дівчина зробила селфі, чим дуже порадувала своїх шанувальників.
Раніше, білява красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона з'явилася в чорній коротенькій сукні з незвичними лямками, розпущеним, злегка розпатланим, волоссям, яскравим макіяжем і... босоніж. Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.
Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.
Коментуючі не втрималися, щоб не похвалити Аллу.
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