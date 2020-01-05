Дочь известного политика Михаила Добкина Алла показала себя в купальнике

Алла Добкина, как известно, ранее отдыхала в теплых краях и с завидной регулярностью показывала множество модных образов, в том числе - и очень откровенных. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram дочери одиозного политика.

В новогодние праздники дочь своего известного отца решила вспомнить, как ей хорошо жилось в ОАЭ приблизительно месяц тому назад - в декабре уже минувшего, 2019 года, и опубликовала фото, где позирует в раздельном белом купальнике:

«Верните меня на море 😢😁 кто где отдыхает? Хоть порадуюсь за вас😊», - подписала свій откровенный снимок звезда сети.

На фото частично видна грудь Аллы Михайловны, а также ее пресс, бедра и ноги. В солнцезащитной стильной оправе, девушка сделала сэлфи, чем очень порадовала своих поклонников.

Ранее белокурая красавица поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком. Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки. На одном из снимков она выгнулась в соблазнительной позе, запрокинув голову назад.

Девушка поздравила поклонников с наступившим 2020-м годом.

Комментирующие не удержались, чтобы не похвалить Аллу.

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