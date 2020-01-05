32-річна співачка Настя Каменських полетіла зі своїм чоловіком на відпочинок до Мексики
Як пише Politeka.net, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.
Зараз артистка відпочиває разом зі своїм чоловіком, репером Потапом, в жаркій Мексиці.
Виконавиця регулярно викладає в мережі яскраві знімки, зроблені під час відпустки.
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Цей раз не став винятком. Знаменитість показала фото, зроблене біля басейну. На ньому Настя в шортиках і білій блузі кокетливо підняла руки над головою.
Що ж, і ми з нетерпінням чекаючи нових фотографій. Сподіваємося, Настя взяла з собою в поїздку багато одягу, щоб блищати на знімках завжди в різних образах.
Шанувальники не пройшли повз і стали коментувати побачене.
«Дуже гарне фото ,ти принадність 😍😍😍», « Гарного відпочинку!», «Яка ти зайчик красива ❤️», «Мила така», - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Каменських в латексі потрясла упругостями на камеру.
цього разу Настя для сцени вибрала колготи зі звіриним розмальовкою, латексне боді, а також рожевий піджак. Образ вийшов дуже жарким на тлі танцівниць.
"Запали, так запилили. Дякую Катя Осадча, що запросила презентувати свій хіт Элефанте на "Вечорі прем'єр", - написала Каменських.
Крім того ми писали, Анастасія показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.
На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.
Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік
А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців
Також Politeka повідомляла, що Каменських створила з Потапом неймовірне