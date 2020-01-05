Фанатів чекає порція пляжних - і не тільки - луків від Насті Каменських

32-річна співачка Настя Каменських полетіла зі своїм чоловіком на відпочинок до Мексики

Як пише Politeka.net, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Зараз артистка відпочиває разом зі своїм чоловіком, репером Потапом, в жаркій Мексиці.

Виконавиця регулярно викладає в мережі яскраві знімки, зроблені під час відпустки.

Цей раз не став винятком. Знаменитість показала фото, зроблене біля басейну. На ньому Настя в шортиках і білій блузі кокетливо підняла руки над головою.

Що ж, і ми з нетерпінням чекаючи нових фотографій. Сподіваємося, Настя взяла з собою в поїздку багато одягу, щоб блищати на знімках завжди в різних образах.

Шанувальники не пройшли повз і стали коментувати побачене.

«Дуже гарне фото ,ти принадність 😍😍😍», « Гарного відпочинку!», «Яка ти зайчик красива ❤️», «Мила така», - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Каменських в латексі потрясла упругостями на камеру.

цього разу Настя для сцени вибрала колготи зі звіриним розмальовкою, латексне боді, а також рожевий піджак. Образ вийшов дуже жарким на тлі танцівниць.

"Запали, так запилили. Дякую Катя Осадча, що запросила презентувати свій хіт Элефанте на "Вечорі прем'єр", - написала Каменських.

Крім того ми писали, Анастасія показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.

На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.

Нагадаємо, Каменських показала, як насправді провела Новий рік

А ще Politeka писала, що Каменських в спокусливому вбранні привітала українців

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