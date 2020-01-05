Фанатов ожидает порция пляжных - и не только - луков от Насти Каменских

32-летняя певица Настя Каменских улетела со своим мужем на отдых в Мексику

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, где делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Сейчас артистка отдыхает вместе со своим супругом, рэпером Потапом, в жаркой Мексике.

Исполнительница регулярно выкладывает в сети яркие снимки, сделанные во время отпуска.

Этот раз не стал исключением. Знаменитость показала фото, сделанное возле бассейна. На нем Настя в шортиках и белой блузке кокетливо подняла руки над головой.

Что ж, и мы с нетерпением в ожидании новых фотографий. Надеемся, Настя взяла с собой в поездку много одежды, чтобы блистать на снимках всегда в разных образах.

Поклонники не прошли мимо и стали комментировать увиденное.

«Очень красивое фото ,ты прелесть 😍😍😍», « Хорошего отдыха!», «Какая ты зайка красивая ❤️», «Милая такая», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Каменских в латексе потрясла упругостями на камеру.

В этот раз Настя для сцены выбрала колготы со звериным раскрасом, латексное боди, а также розовый пиджак. Образ получился очень жарким на фоне танцовщиц.

"Запали, так запилили. Спасибо Катя Осадчая, что пригласила презентовать свой хит Элефанте на "Вечере премьер"", - написала Каменских.

Кроме того мы писали, Анастасия показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.

На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

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