32-летняя певица Настя Каменских улетела со своим мужем на отдых в Мексику
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, где делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Сейчас артистка отдыхает вместе со своим супругом, рэпером Потапом, в жаркой Мексике.
Исполнительница регулярно выкладывает в сети яркие снимки, сделанные во время отпуска.
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Этот раз не стал исключением. Знаменитость показала фото, сделанное возле бассейна. На нем Настя в шортиках и белой блузке кокетливо подняла руки над головой.
Что ж, и мы с нетерпением в ожидании новых фотографий. Надеемся, Настя взяла с собой в поездку много одежды, чтобы блистать на снимках всегда в разных образах.
Поклонники не прошли мимо и стали комментировать увиденное.
«Очень красивое фото ,ты прелесть 😍😍😍», « Хорошего отдыха!», «Какая ты зайка красивая ❤️», «Милая такая», - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Каменских в латексе потрясла упругостями на камеру.
В этот раз Настя для сцены выбрала колготы со звериным раскрасом, латексное боди, а также розовый пиджак. Образ получился очень жарким на фоне танцовщиц.
"Запали, так запилили. Спасибо Катя Осадчая, что пригласила презентовать свой хит Элефанте на "Вечере премьер"", - написала Каменских.
Кроме того мы писали, Анастасия показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.
На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.
Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год
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