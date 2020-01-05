Зоряний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, що більш відомий публіці, як Потап показав кадри з відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram репера.

На нових опублікованих кадрах з сонячного Канкуна (Мексика) парочка поснідала і, неодмінно, побажала прямо за столом засняти цей момент. За щедрим столом "голубки" на всю посміхалися і позували для селфі.

Настя Каменських на фото постала без того, що вже полюбилося багатьом її прихильникам глибокого декольте або екстремального міні - просто собі дама на відпочинку у білій сорочці.

На іншому знімку Потап, ймовірно, сфотографувала кохана - він в сланцях, блакитний сорочці, шортах і капелюсі посміхається на одному з місцевих містків.

Шанувальники з великою цікавістю стежать за останніми публікаціями артистів, а на адресу Потапа, в даному конкретному, так би мовити, випадку - відпустили масу компліментів. Зокрема, люди пишуть, що той помолодшав і покращав поруч з Настею.

Раніше на новому фото, яке показала Настя, вона з'явилася в незвичайному образі, стоячи на вулиці серед зелені. На прогулянку красуня одягла чорні шорти разом з яскравою і барвистою накидкою з бахромою. Пишне кучеряве волосся співачка розпустила, а на її обличчі легкий макіяж. Потап ж позував з серйозним виразом обличчя, у яскраво-жовтій сорочці і солом'яному капелюсі.

Раніше Анастасія показала, як проводжала 2019 рік. При цьому зірка позувала в досить незвичному вигляді – вільного крою майці чорного кольору з принтом і лосинах з синтетичної тканини. Волосся артистка залишила розпущеним.

На серії знімків Каменських позувала з колегами, весело при цьому посміхаючись і розважаючись на камеру.

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