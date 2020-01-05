Звездный украинский исполнитель и продюссер Алексей Потапенко, который более известен публике, как Потап показал кадры с отдыха со своей женой Настей Каменских

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram рэпера.

На новых опубликованных кадрах из солнечного Канкуна (Мексика) парочка позавтракала и, непременно, пожелала прямо за столом запечатлить этот момент. За щедрым столом "голубки" во всю улыбались и позировали для сэлфи.

Настя Каменских на фото предстала без уже полюбившегося многим ее поклонникам глубокого декольте или экстремального мини - просто себе отдыхаючая в белой рубахе.

На другом снимке Потап, вероятно, сфотографировала возлюбленная - он в сланцах, голубой рубахе, шортах и шляпе улыбается на одном из местных мостиков.

Поклонники с большим любопытством следят за последними публикациями артистов, а в адрес Потапа, в данном конкретном, как говорится, случае - отпустили массу комплиментов. В частности, люди пишут, что тот помолодел и похорошел рядом с Настей.

Ранее на своем новом фото, которое показала Настя, она появилась в необычном образе, стоя на улице среди зелени. На прогулку красотка надела черные шорты вместе с яркой и пестрой накидкой с бахромой. Пышные кудрявые волосы певица распустила, а на ее лице легкий макияж. Потап же позировал с серьезным выражением лица в ярко-желтой рубашке и соломенной шляпе.

Ранее Анастасия показала, как провожала 2019 год. При этом звезда позировала в довольно необычном виде – в свободного кроя майке черного цвета с принтом и лосинах из синтетической ткани. Волосы артистка оставила распущенными.

На серии снимков Каменских позировала с коллегами, весело при этом улыбаясь и развлекаясь на камеру.

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