Відома українська співачка Надя Дорофєєва, солістка групи "Час і Скло", показала фото після новорічних свят

На фото Дорофєєва у вільному плаття позує на тлі інших речей. Надя показала мову і тримає однією рукою за волосся. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Олів'є, відпусти мене, будь ласка", - написала Дорофєєва під фото.

Відповіла на пост відома українська співачка Джамала:

"Яке плаття , здається мені таке треба. І мене не відпускає Олів'є, їла його на один день , а думаю про нього постійно".

Фанати також почали коментувати фото:

"Краща", "Наша красуня", "стиль", "Моделька наша", "Ну куди ж без олів'є. Я вже зжерла цілу миску", "Мене теж воно не відпускає", "Боже, яка гарна", "Наша зайчик", "Надя, вистачить їсти".

Раніше ми повідомляли, що Дорофєєва розбурхала новим образом в червоному вбранні.

Солістка групи «Час і Скло» Надя Дорофєєва «викинула» в світ яскравий кадр, показавши, як розважається у стильному образі.

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кадри, на яких вона позує у звичному для себе жаркому вбранні.

цього разу співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в новорічному блискучому луці.

Повідомлялося, що Дорофєєва перетворилася в "сніговика" під час вуличної фотосесії.

Співачка показала незвичайне фото, яким чимало розбурхала мережу. На представленому кадрі Надя з'явилася в світлому спортивному луці - на артистці сірий костюм і білий пуховик.

При цьому зірка доповнила образ світлої кепкою і такого ж відтінку масивними кросівками. Волосся зірки розпущені, а на обличчі яскрава посмішка.

«Парадокс, в цьому році у мене саме новорічний настрій 🤷‍♀️ а як у вас? #dodoeveryday», – пише Надя під новим знімком в Instagram.

Нагадаємо, Дорофєєва в дивній позі показала, як потрібно зустрічати Новий рік

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