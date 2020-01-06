Віра Брежнєва всіма методами намагається зберегти зірковий шлюб

Про це пише Vistanews.

На тлі чуток про те, що Костянтин Меладзе таємно зустрічається з учасницею ВІА Гра Ерікою Герцег, Віра Брежнєва зважилася на крайні заходи.

Не виключено, що у співачки залишився останній шанс повернути зіркового чоловіка в сім'ю, тому Віра Брежнєва спробує відбити його у коханки з допомогою пластичної операції.

Талановитій Еріці Герцег набагато більше шансів зайняти «гуляще» серце продюсера і у Брежнєвої немає іншого виходу, як лягати під ніж хірурга.

Очевидно, що в цій ситуації, щоб перемогти в змаганнях, потрібно зіграти в першу чергу на зовнішності, оскільки остаточний вибір буде робити продюсер Костянтин Меладзе.

Як відомо, чутки про можливий роман Еріки Герцег і Костянтина Меладзе почали з'являтися після того, як в мережі звернули увагу на зовнішню схожість солістки ВІА Гри з законною дружиною композитора. Сама ж Віра Брежнєва ці домисли неодноразово висміювала і стверджувала, що в їхній родині все добре.

Однак зоряну пару дуже рідко бачать на публіці. Навіть на презентації лінійки взуття, створенням якої займалася Віра Брежнєва, не з'явився відомий композитор і продюсер. Тому медіа продовжують підігрівати чутки про можливий роман Герцег і Меладзе.

Сама ж Еріка Герцег в коментарі журналістам заявила, що з Костянтином Меладзе її пов'язують лише ділові відносини.

«Я все життя мріяла зустріти свою любов - розумного, доброго, прекрасного чоловіка. Це бажання я загадала два роки тому на Новий рік, і воно тут же збулося! Я дуже люблю його і ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя», - заявила солістка гурту, мало не заплакавши перед журналістами.

Через час талановита співачка заявила, що мріє на Новий рік отримати пропозицію від свого коханого.

«Так, звичайно, чекаю на пропозиції. Якщо воно надійде на Новий рік, то вже через три дні або максимум через місяць вийду заміж. Не знаю, чи слухає він мене зараз. Але сподіваюся, Міша», - впевнено заявила 31-річна солістка ВІА Гри Еріка Герцег.

Нагадаємо, Меладзе похвалився фото з дружиною і нарвався на критику.

Як повідомляла Politeka, Меладзе розігнав ВІА Гру, залишилася тільки одна.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою.