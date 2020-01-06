Українська співачка Наталка Карпа, повідомила про смерть рідної людини

Своїм горем артистка поділилася на сторінці в Instagram, пише Politeka.net

38-річна Наталка Карпа написала, що з життя пішла її улюблена бабуся, яка зіграла важливу роль в її житті.

"Моя бабуся Наталя зіграла важливу роль у формуванні свої онуків. Перша молитва... ми вивчили з нею... Перший досвід в Б'юті сфері ... я не про косметику, а про елементарне правило правильного витирання промокающими рухами після вмивання. Перше страву... яке приготувала за її рецептом... досі будинку є пожовклий лист перепису рецепта, який рука не піднімається викинути.. Перша закоханість і перші розчарування... все вона не показуючи виду, допомагала в юній голівці розкласти по поличках", - поділилася Наталка.

Співачка з болем зазначила, що не змогла потрапити на похорон бабусі.

"Мені дуже боляче, що не можу провести її в останню путь... так хочеться хоча б на кілька хвилин, у рідній Добромиль, де закриваючи очі пропливає безтурботне дитинство, юність, а також нещодавнє сьогодення", - написала Карпа.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали підтримувати співачку.

«Світла пам'ять бабусі, хай спочиває з миром😭😥», «Прийміть мої співчуття», - пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що 38-річна Наталка Карпа народила первістка від свого чоловіка Євгена Терехова, з яким вона в шлюбі з 2016 року.

Однак сама Наталка старанно приховувала свою вагітність. Вона хотіла зберегти це в таємниці, так як вважає, що період виношування дитини — найпотаємніше в житті жінки.

«Це дуже довгоочікувана і бажана дитина. Мене вже питають, чому саме «Первісток в 38»? Так, є багато жінок, які бояться свого віку, а я навпаки – щаслива, що підходжу до всього усвідомлено, в тому числі, до того, що скоро стану мамою», – поділилася Наталка Карпа під час вагітності.

Нагадаємо, відома українська певіца вагітна від героя АТО: «Життя повне несподіванок!».

Як повідомляла Politeka, відома українська співачка розповіла про вагітність від героя АТО: «Плакала так, що не могла говорити».

Також Politeka розповідала, що Наталка Карпа прийшла позравить Астаф'єву з прем'єрою.