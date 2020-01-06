Украинская певица Наталка Карпа, сообщила о смерти родного человека

Своим горем артистка поделилась на странице в Instagram, пишет Politeka.net

38-летняя Наталка Карпа написала, что из жизни ушла ее любимая бабушка, которая сыграла важную роль в ее жизни.

"Моя бабушка Наталья сыграла важную роль в формировании свои внуков. Первая молитва... мы выучили с ней... Первый опыт в Бьюти сфере ... я не о косметике, а об элементарном правиле правильного вытирания промокающими движениями после умывания. Первое блюдо... которое приготовила по ее рецепту... до сих пор дома есть пожелтевший лист переписи рецепта, который рука не поднимается выбросить.. Первая влюбленность и первые разочарования... все она не показывая вида, помогала в юной головке разложить по полочкам", - поделилась Наталка.

Певица с болью отметила, что не смогла попасть на похороны бабушки.

"Мне очень больно, что не могу провести ее в последний путь... так хочется хотя бы на несколько минут, в родной Добромиль, где закрывая глаза проплывает беззаботное детство, юность, а также недавнее настоящее", - написала Карпа.

Пользователи сети не не прошли мимо и принялись поддерживать певицу.

«Светлая память бабушки, пусть покоится с миром😭😥», «Примите мои соболезнования», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что 38-летняя Наталка Карпа родила первенца от своего супруга Евгения Терехова, с которым она в браке с 2016 года.

Однако сама Наталка старательно скрывала свою беременность. Она хотела сохранить это в тайне, так как считает, что период вынашивания ребенка — самое сокровенное в жизни женщины.

«Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно «Первенец в 38»? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот – счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой», – поделилась Наталка Карпа во время беременности.

Напомним, известная украинская певица беременна от героя АТО: «Жизнь полна неожиданностей!».

Как сообщала Politeka, известная украинская певица рассказала о беременности от героя АТО: «Плакала так, что не могла говорить».

Также Politeka рассказывала, что Наталка Карпа пришла позравить Астафьеву с премьерой.