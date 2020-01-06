Українська співачка Настя Каменських постала перед шанувальниками у відвертому образі
Як повідомляє Politeka.net, зоряна пара Потап і Настя Каменських полетіли у відпустку в Мексику. На офіційних сторінках співаків із завидною регулярністю з'являються барвисті знімки з відпочинку.
Настя Каменських регулярно розбурхує уяву шанувальників, змінюючи вбрання і образи. Теплі краї стали для Насті прекрасним приводом постати перед шанувальниками не тільки у відвертих купальниках, але і гарячих убраннях.
Зовсім нещодавно співачка вразила шанувальників черговою порцією гарячих кадрів. На них вона позувала без білизни в одному лише халаті.
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На Каменських шовковий халат чорного відтінку з мереживом і вставками з прозорої тканини. Крізь неї виразно видно, що дівчина вирішила не надягати білизну. До всього іншого, Настя приймає спокусливі пози на камеру, демонструючи глибоке декольте.
Волосся укладене з вологим ефектом, погляд співачки пронизливий, губи трохи прочинені і підкреслюють спокусливість образу.
Користувачі мережі не пройшли повз і почали активно коментувати побачені кадри, засипавши співачку всілякими компліментами. Були і ті коментатори, яким не сподобалися відверті знімки.
"Ти така красива і сексуальна!!!!", "Настя красива звичайно сексуальна ,але надто вже боляче напоказ виставляє свою фігуру, як наче їй чогось в житті не вистачає", " Просто 💣", "Красуня, пали!)", "Яка ти зайчик красива", "Настя ви, як завжди, ну дуууже красива❤️".
Також раніше повідомлялося, що зоряний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, що більш відомий публіці, як Потап показав кадри з відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських.
На нових опублікованих кадрах з сонячного Канкуна (Мексика) парочка поснідала і, неодмінно, побажала прямо за столом засняти цей момент. За щедрим столом "голубки" на всю посміхалися і позували для селфі.
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