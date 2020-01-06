Українська співачка Настя Каменських постала перед шанувальниками у відвертому образі

Як повідомляє Politeka.net, зоряна пара Потап і Настя Каменських полетіли у відпустку в Мексику. На офіційних сторінках співаків із завидною регулярністю з'являються барвисті знімки з відпочинку.

Настя Каменських регулярно розбурхує уяву шанувальників, змінюючи вбрання і образи. Теплі краї стали для Насті прекрасним приводом постати перед шанувальниками не тільки у відвертих купальниках, але і гарячих убраннях.

Зовсім нещодавно співачка вразила шанувальників черговою порцією гарячих кадрів. На них вона позувала без білизни в одному лише халаті.

На Каменських шовковий халат чорного відтінку з мереживом і вставками з прозорої тканини. Крізь неї виразно видно, що дівчина вирішила не надягати білизну. До всього іншого, Настя приймає спокусливі пози на камеру, демонструючи глибоке декольте.

Волосся укладене з вологим ефектом, погляд співачки пронизливий, губи трохи прочинені і підкреслюють спокусливість образу.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали активно коментувати побачені кадри, засипавши співачку всілякими компліментами. Були і ті коментатори, яким не сподобалися відверті знімки.

"Ти така красива і сексуальна!!!!", "Настя красива звичайно сексуальна ,але надто вже боляче напоказ виставляє свою фігуру, як наче їй чогось в житті не вистачає", " Просто 💣", "Красуня, пали!)", "Яка ти зайчик красива", "Настя ви, як завжди, ну дуууже красива❤️".

Також раніше повідомлялося, що зоряний український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, що більш відомий публіці, як Потап показав кадри з відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських.