Телеведуча Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим поділилися новими спільними фотографіями

Судячи з геолокації, пара перебувала в Новому аеропорту Стамбула, пише Рoliteka.net. Катя позувала у звичайній кофті на блискавці, обтягуючих штанях і спортивному взутты. Жінка виглядала абсолютно "по-домашньому", такою її ще не звикли бачити.

Катя стояла біля крил, а її чоловік фотографував її і зробив фото на її тлі. Пара виглядала щасливою.

"Коли завжди хтось на голові😇", - підписав фото Горбунов.

За дві години пост зібрав понад 13 тисяч лайків та багато коментарів.

"Такі милі", "От прикольне фото", "Дякую за позитивчик,завжди піднімаєте настрій", "❤️які ви чудові!", "А як же червоні лінії? 👏👏👏", "Яка гарна у вас дружина😊", "Ви дуже класні 🔥🔥🔥", "Ви 👍 Красива, Агагал Катерина", "Ой які гарні вушка", "Добре ,що не роги !?", "Ви чарівні ❤️ З святами 🙏", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча показала своє новорічне плаття.

В цей раз Катя вибрала шикарне світле плаття з блискітками. Воно виявилося в підлогу, але з великим розрізом. На першому фото Осадча показала, як почала Новий рік, а на другому - як завершила. Виявилося все просто, спочатку Катя стоїть на ногах, а на другому - лежить на дивані.

Під фото фанати залишили кілька коментарів:

"Катя, ти красуня", "Дуже добре виглядаєте", "Катя, плаття вау", "Яка гарна", "З Новим роком".

Раніше ми писали, що Катя Осадча порівняла повоєнний Берлін з ситуацією, яка склалася в Україні через Росію.

На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала фотографію, на якій сфотографувалася біля Берлінської стіни.

Під знімком Осадча згадала страждання жителів столиці Німеччини в часи Берлінської стіни і порівняла з нинішньою ситуацією в Україні.

За її словами, 30 років це було і весь світ мирився з рішенням однієї країни.

Раніше повідомлялося, що Катя Осадча порадувала шанувальників новими фото у новорічному стилі.

Модель з'явилася в бірюзовій сукні з великим вирізом на спині.

Нагадаємо, «Я перелякалася»: Катя Осадча вразила зовнішністю без макіяжу і фільтрів.

Як повідомляла Politeka, Осадча в стильному вбранні знялася біля елітного авто: ні грама макіяжу.

Також Politeka писала про те, що Осадча без макіяжу показала, як розважається з Горбуновим в Парижі: вражаючі фото.