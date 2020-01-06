Українська співачка Настя Каменських вміє бути спокусливою та горячою в будь-якому одязі

Як повідомляє Politeka.net, вона обожнює епатувати публіку відвертими вбраннями й образами, які приголомшують численних фанатів красуні. Кожен її знімок отримує безліч компліментів від користувачів мережі.

Ми вирішили зробити добірку найбільш спокусливих і відвертих знімків співачки, які буквально заворожують з першого погляду.

Одне з найбільш спокусливих фото було зроблено в Мексиці, де Каменских відпочиває зі своїм чоловіком Потапом. Красуня позувала в крихітному чорному купальнику. На стегна дівчина пов'язала хустку з рябим малюнком, блиснувши стрункими ніжками. Співачка прийняла звабливу позу перед камерою, на її обличчі абсолютно немає макіяжу, а волосся зібране в пучок.

На другому знімку Каменських повністю роздяглась. Знімок був зроблений ще під час відпочинку пари в Мексиці. На знімку Настя позує спиною до камери, сидячи на гойдалці. При цьому виконавиця повністю оголена.

Третій знімок був зроблений під час зйомок відео для реміксу хіта Peligroso. Каменських показала знімок по пояс на якому постала в сукні, яка підкреслила її бюст. Затемнене освітлення додає знімку більш пікантної атмосфери.

Четвертий знімок був зроблений під час зйомок відео для реміксу Peligroso. Спокуслива співачка позує у блискучій сукні. Вона прикрила своє глибоке декольте руками, але її томний вираз обличчя, чуттєво прочинені губи і злегка примружені яскраво нафарбовані очі створюють образ жінки-вамп.

На п'ятому знімку співачка похвалилася своєю фігурою в білизні, вона томно спустила штани засвітивши найпотаємніше. На ній стрінги і ліфчик чорного кольору. Знімок був зроблений у ванній кімнаті. Красуня сфотографувала своє відображення в дзеркалі.

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