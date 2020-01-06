26-річна Алла Добкіна, дочка українського політика Михайла Добкіна, показала синочка, сфотографував його в авто

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram. Вона сидить за кермом іномарки, а на задньому сидінні в дитячому кріслі - її однорічний малюк. Добкіна з'явилася в чорній футболці і такого ж кольору пальто. На її обличчі ні грама косметики, і вона дещо стомлено дивиться в об'єктив. Зате малюк ззаду явно всім задоволений. Хлопчик посміхається на камеру, тримає книжку й м'яку іграшку. Примітно, що на дитині чорні окуляри.

"Малюк виріс🖤 вже з мамою по справах😊", - підписала знімок Алла.

Коментуючі прийшли в захват від кадру.

"Маленький зам!!🤗🤗🤗"

"Мамина радість💕"

"Захист мами💪"

Раніше ми повідомляли, в холодному Києві Добкіна вирішила згадати недавній відпочинок в жарких ОАЕ і поділилася в соцмережі пікантним фото. Дівчина в білому купальнику розтягнулася на лежаку, без тіні збентеження вихваляючись ідеальною фігурою: соковиті груди, плоский животик, як і стрункі ніжки не можуть не зачепити. Алла в одній руці тримає телефон, а іншу підняла до обличчя, вхопившись за сонцезахисні окуляри.

Дівчина написала, шо мріє повернутися на море.

Також ми розповідали, донька нардепа показала, як відпочиває з подругами в лазні. Алла поділилася в Instagram фото і відео. Зокрема, вона постала в халатику, який задерла по саме не можу, і з рушником на голові. Дівчина сидить в кріслі темного кольору, склавши ногу на ногу, і показує рукою жест "миру". Губки красуня зробила "качечкою".

Коментуючі прийшли в захват і стали напрошуватися до дівчаток. Також користувачі звернули увагу на коліна дівчини - вони явно в саднах і синцях.

«Клас !👏 Сьогодні в Бані － Жіночий День !😉👏💞💞», «Можна до вас?», «Хочеться до вас»; " 🌿як завжди дівчата-як малі дітки ...😇😂😂";

"Алла Михайлівна, а що з колінами ? соромлюся запитати";

"Красуня)))і коліна)", - пишуть шанувальники.

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