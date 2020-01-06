26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, показала сыночка, сфотографировав его в авто

Как передает Politeka.net, девушка поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Она сидит за рулем иномарки, а на заднем сидении в детском кресле - ее годовалый малыш. Добкина предстала в черной футболке и такого же цвета пальто. На ее лице ни грама косметики, и она несколько устало смотрит в объектив. Зато малыш сзади явно всем доволен. Мальчик улыбается на камеру, держит книжку и мягкую игрушку. Примечательно, что на ребенке черные солнечные очки.

"Вырос малыш🖤 уже с мамой по делам😊", - подписала снимок Алла.

Комментирующие пришли в восторг от кадра.

"Маленький зам!!🤗🤗🤗"

"Мамина радость💕"

"Защита мамы💪"

Ранее мы сообщали, в холодном Киеве Добкина решила вспомнить недавний отдых в жарких ОАЭ и поделилась в соцсети пикантным фото. Девушка в белом купальнике растянулась на лежаке, без тени смущения хвастаясь идеальной фигурой: сочная грудь, плоский животик, как и стройные ножки не могут не зацепить. Алла в одной руке держит телефон, а другую подняла к лицу, ухватившись за солнцезащитные очки.

Девушка написала, что мечтает вернуться на море.

Также мы рассказывали, дочка нардепа показала как отдыхает с подругами в бане. Алла поделилась в Инстаграм фото и видео. В частности, она предстала в халатике, который задрала по самое не могу, и с полотенцем на голове. Девушка сидит в кресле темного цвета, сложив ногу на ногу, и показывает рукой жест "мира". Губки красавица сделала "уточкой".

Комментирующие пришли в восторг и стали напрашиваться к девочкам. Также пользователи обратили внимание на колени девушки - они явно в ссадинах и синяках.

«Класс !👏 Сегодня в Бане － Женский День !😉👏💞💞», «Можно к вам?», «Хочется к вам»; " 🌿как всегда девушки-,как малые детки ...😇😂😂";

"Алла Михайловна, а что с коленями ? стесняюсь спросить";

"Красотка)))и колени)", - пишут поклонники.

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