26-летняя Алла Добкина, дочь украинского политика Михаила Добкина, показала сыночка, сфотографировав его в авто
Как передает Politeka.net, девушка поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Она сидит за рулем иномарки, а на заднем сидении в детском кресле - ее годовалый малыш. Добкина предстала в черной футболке и такого же цвета пальто. На ее лице ни грама косметики, и она несколько устало смотрит в объектив. Зато малыш сзади явно всем доволен. Мальчик улыбается на камеру, держит книжку и мягкую игрушку. Примечательно, что на ребенке черные солнечные очки.
"Вырос малыш🖤 уже с мамой по делам😊", - подписала снимок Алла.
Комментирующие пришли в восторг от кадра.
Новый позор "Укрзализныци" поставил на уши украинцев: "И это Интерсити?"
Бесстыжая Каминская без одежды и стыда показала самое сокровенное крупным планом: "Сказочная"
Седакова без одежды показала интимное фото в постели: "Где скромность?"
Каменских осталась в крошечном черном купальнике ради откровенных кадров: "Всё аж вываливается"
"Маленький зам!!🤗🤗🤗"
"Мамина радость💕"
"Защита мамы💪"
Ранее мы сообщали, в холодном Киеве Добкина решила вспомнить недавний отдых в жарких ОАЭ и поделилась в соцсети пикантным фото. Девушка в белом купальнике растянулась на лежаке, без тени смущения хвастаясь идеальной фигурой: сочная грудь, плоский животик, как и стройные ножки не могут не зацепить. Алла в одной руке держит телефон, а другую подняла к лицу, ухватившись за солнцезащитные очки.
Девушка написала, что мечтает вернуться на море.
Также мы рассказывали, дочка нардепа показала как отдыхает с подругами в бане. Алла поделилась в Инстаграм фото и видео. В частности, она предстала в халатике, который задрала по самое не могу, и с полотенцем на голове. Девушка сидит в кресле темного цвета, сложив ногу на ногу, и показывает рукой жест "мира". Губки красавица сделала "уточкой".
Комментирующие пришли в восторг и стали напрашиваться к девочкам. Также пользователи обратили внимание на колени девушки - они явно в ссадинах и синяках.
«Класс !👏 Сегодня в Бане － Женский День !😉👏💞💞», «Можно к вам?», «Хочется к вам»; " 🌿как всегда девушки-,как малые детки ...😇😂😂";
"Алла Михайловна, а что с коленями ? стесняюсь спросить";
"Красотка)))и колени)", - пишут поклонники.
Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото
Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»
Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры