Українська актриса Ольга Сумська напередодні Різдва поділилася своїм фірмовим рецептом головної святкової страви – куті

Як пише Рoliteka.net, секрет артистка розкрила на своїй сторінці в Instagram. Також вона оприлюднила кілька знімків, де позувала у святковому вбранні жовтого кольору з мискою куті на тлі новорічної ялинки.

Ольга розповіла, що варить кутю з пшениці, проте її також можна готувати з рису або булгуру – виходить не менш смачно.

"Варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (тут важливо не переварити!), окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, хто любить - чорнослив, груші, яблука). Цей навар зберігаємо. Також окремо запарюємо волоські горіхи, щоб з них вийшла гіркота. Далі беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15 хвилин на малому вогні, потім перетираємо в ступці або мелемо на м'ясорубці. Зварену пшеницю (якщо не знайшли, можна замінити булгуром, рисом) змішуємо з подрібненими сухофруктами (перемолоти) і перетертим маком! Додаємо Мед за смаком. Якщо суміш суха, долийте навар із сухофруктів", - написала Сумська.

За словами актриси, її секретним інгредієнтом є ложка коньяку і додала, що «таку кутю можна їсти три рази в день весь тиждень і не набридне».

В коментарях подписчицы прийшли в захват від рецепту, Вони зазначили, що Ольга Сумська - не тільки талановита актриса і красива жінка, але і відмінна господиня.

«Пані Олю, Ви така гарна жінка і талановита актриса! Просто люблю і поважаю Вас. Дякую за такий гарний рецепт!», «Клас! 👍 Спасибі за такий душевний рецепт! «, «Шалено смачно», «Неймовірної краси, мудрості і жіночності жінка! Ольга, щасливого Різдва Вашій родині і Божої благодаті вашому будинку🙌❤», «Величезне Дякую Олічка! З Наступаючим Різдвом! ЩАСТЯ всій Вашій родині!!!», - пишуть вони.

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