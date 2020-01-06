Український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, який більш відомий публіці, як Потап, показав кадри з відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram репера.

На нових опублікованих фото з сонячного Канкун (Мексика) Потап позує навпаки шафки з національним декором. Він у солом'яному капелюсі, блідо-блакитній футболці, жовтих шортах і шльопанцях. На грудях у нього висять чорні сонцезахисні окуляри. На другому і третьому фото репер тримає в руках книгу про рон-н-рол.

У підпису до знімків він зазначив, що музика – це його пристрасть, яка завжди з ним на іспанською, англійською і українською:

«Музика – це моя пристрасть, вона завжди поруч! Музика завжди навколо мене!».

В коментарях шанувальники зірки відзначили, що відпустку пішов йому на користь, і він помітно схуд і помолодшав.

«Одягнувся під колір прапора🇺🇦❤️», «Здрастуйте! Як ви схудли?», «Красава», «Олексій помолодшав👍ось що робить відпочинок товариші!», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Потап показав кадри з відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських. На нових Настя Каменських постала без вже полюбився багатьом її шанувальникам глибокого декольте або екстремального міні - просто собі відпочивальниця в білій сорочці.

На іншому знімку Потапа, ймовірно, сфотографувала кохана - він у сланцях, блакитній сорочці, шортах і капелюсі посміхається на одному з місцевих містків.

Шанувальники з великою цікавістю стежать за останніми публікаціями артистів, а на адресу Потапа, в даному конкретному, як говориться, у разі - відпустили масу компліментів. Зокрема, люди пишуть, що той помолодшав і погарнішав поруч з Настею.

Ми раніше писали, що діти українського репера Потапа подорожують по США разом з матір'ю. Мініатюрна брюнетка і мама двох дітей Ірина Горова позувала в компанії своїх сина та дочки. На знімках компанія веселиться-посміхається і, схоже, всі ради поїздці. Одягнені всі по похідному - погода в штаті похмура.

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