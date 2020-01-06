Дочка українського політика Михайла Добкіна Алла показала ідеальні форми після Нового року

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

«Ром, майже як на морі у тебе тут», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Алла Добкіна позує в облягаючому топі і штанях після тренування, виставивши напоказ ідеальне тіло. Блоее того, дівчина також розмістила кадри з самого тренування.

Українці не змогли висловитися про форми кумира – Добкіна викинула знімки в Stories.

Як повідомлялося раніше, Алла Добкіна – дочка скандального екс-нардепа Михайла Добкіна, модель і молода матуся. Дівчина швидко прийшла у форму після пологів і тепер сповідує здоровий спосіб життя. Своїми ідеями з цього приводу дівчина ділиться з шанувальниками у соцмережі Instagram.

На цей раз модель вирушила з подругами в баню. Звідти вона зробила кілька фотографій, а також записала відео. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця).

«Колективно мене змусили видалити попереднє фото😂😂 Кайфуємо 😂😉😏🖤», - підписала Добкіна.

Користувачі соцмереж не пройшли повз і почали обговорювати побачене.

«Клас !👏 Сьогодні в Бані － Жіночий День !😉👏💞💞», «Можна до вас?», «Хочеться до вас», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що Алла Добкіна з'явилася в чорному коротенькій сукні з незвичайними лямками, розпущеним, злегка розпатланим волоссям, помітним макіяжем і... босоніж.

Алла сидить на столі, витягнувши вперед стрункі ніжки. На одному зі знімків вона вигнулась у спокусливій позі, закинувши голову назад.

Дівчина привітала шанувальників з новим 2020-м роком.

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