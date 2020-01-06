Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала идеальные формы после Нового года
Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.
«Ром, почти как на море у тебя здесь», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Алла Добкина позирует в облегающем топе и штанах после тренировки, выставив напоказ идеальное тело. Блоее того, девушка также разместила кадры с самой тренировки.
Украинцы не смогли высказаться о формах кумира – Добкина выбросила снимки в Stories.
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Как собщалось ранее, Алла Добкина – дочь скандального экс-нардепа Михаила Добкина, модель и молодая мамочка. Девушка быстро пришла в форму после родов и теперь исповедует здоровый образ жизни. Своими идеями по этому поводу девушка делится с поклонниками в соцсети Instagram.
На этот раз модель отправилась с подругами в баню. Оттуда она сделала несколько фотографий, а также записала видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).
«Коллективно меня заставили удалить предыдущее фото😂😂 Кайфуем 😂😉😏🖤», - подписала Добкина.
Пользователи соцсетей не прошли мимо и принялись обсуждать увиденное.
«Класс !👏 Сегодня в Бане － Женский День !😉👏💞💞», «Можно к вам?», «Хочется к вам», - пишут они.
Ранее сообщалось, что Алла Добкина предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком.
Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки. На одном из снимков она выгнулась в соблазнительной позе, запрокинув голову назад.
Девушка поздравила поклонников с наступившим 2020-м годом.
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