Дочь украинского политика Михаила Добкина Алла показала идеальные формы после Нового года

Как сообщает Politeka, снимки девушка разместила в Instagram.

«Ром, почти как на море у тебя здесь», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Алла Добкина позирует в облегающем топе и штанах после тренировки, выставив напоказ идеальное тело. Блоее того, девушка также разместила кадры с самой тренировки.

Украинцы не смогли высказаться о формах кумира – Добкина выбросила снимки в Stories.

Как собщалось ранее, Алла Добкина – дочь скандального экс-нардепа Михаила Добкина, модель и молодая мамочка. Девушка быстро пришла в форму после родов и теперь исповедует здоровый образ жизни. Своими идеями по этому поводу девушка делится с поклонниками в соцсети Instagram.

На этот раз модель отправилась с подругами в баню. Оттуда она сделала несколько фотографий, а также записала видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

«Коллективно меня заставили удалить предыдущее фото😂😂 Кайфуем 😂😉😏🖤», - подписала Добкина.

Пользователи соцсетей не прошли мимо и принялись обсуждать увиденное.

«Класс !👏 Сегодня в Бане － Женский День !😉👏💞💞», «Можно к вам?», «Хочется к вам», - пишут они.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина предстала в черном коротеньком платье с необычными лямками, распущенными, слегка растрепанными, волосами, броским макияжем и... босиком.

Алла сидит на столе, вытянув вперед стройные ножки. На одном из снимков она выгнулась в соблазнительной позе, запрокинув голову назад.

Девушка поздравила поклонников с наступившим 2020-м годом.

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