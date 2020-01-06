Відома українська телеведуча Леся Нікітюк випадково засвітила зайве під час того, як стояла в планці

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Никитюк варто в планці, поки її собака Рафік намагається з нею погратися. У якийсь момент в кадр потрапляють принади Нікітюк в одному топі. Сама зірка в цей момент грає з собакою.

Уточнимо, що шанувальники Никитюк були обурені діями Рафіка, який «заважав їм розглянути красу».

«Гребанный пес, я там не розглянув», «Леська – ти тут така сек*і», «креативність зашкалює», «боже, як це мило», «Вау, кішечка яка. Я б поруч постояв», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

В цей раз в розділі Сторі Никитюк показала, як проводить новорічні дні під час відпочинку.

Так, Леся представила серію апетитних кадрів - зірка влаштувала цілу фотосесію під час трапези. Так, знаменита ведуча знялася під час того, як поїдала ласощі, щасливо позуючи перед камерами.

Після Никитюк змінила образ, показавши себе в местественном вигляді. Зірка позувала ввечері в одній лише спортивній маєчці оранжевого кольору. Волосся Леся распущенны, а сама вона без макіяжу. Відзначимо, що в цілому природний спосіб Никитюк виглядав досить мило.

Нагадаємо, Никитюк влаштувала перед дівчатами гарячі танці.

Як повідомляла Politeka, Никитюк похвалилася апетитними формами: «позаздрить навіть Кардашьян».

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