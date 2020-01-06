Известная украинская телеведущая Леся Никитюк случайно засветила лишнее во время того, как стояла в планке

Как сообщает Politeka, снимками девушка поделилась в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах Никитюк стоит в планке, пока ее собака Рафик пытается с ней поиграть. В какой-то момент в кадр попадают прелести Никитюк в одном топе. Сама звезда в этот момент играет с собакой.

Уточним, что поклонники Никитюк были возмущены действиями Рафика, который «мешал им рассмотреть красоту».

«Гребанный пес, я там не рассмотрел», «Леська – ты тут такая сек*и», «креативность зашкаливает», «боже, как это мило», «Вау, кошечка какая. Я б рядом постоял», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит новогодние дни во время отдыха.

Так, Леся представила серию аппетитных кадров - звезда устроила целую фотосессию во время трапезы. Так, знаменитая ведущая снялась во время того, как поедала лакомства, счастливо позируя перед камерами.

После Никитюк сменила образ, показав себя в местественном виде. Звезда позировала вечером в одной лишь спортивной маечке оранжевого цвета. Волосы Леся распущенны, а сама она без макияжа. Отметим, что в целом естественный образ Никитюк смотрелся довольно мило.

Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.

Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».

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