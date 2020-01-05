Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.
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В этот раз в разделе Стори Никитюк показала, как проводит новогодние дни во время отдыха.
Так, Леся представила серию аппетитных кадров - звезда устроила целую фотосессию во время трапезы. Так, знаменитая ведущая снялась во время того, как поедала лакомства, счастливо позируя перед камерами.
После Никитюк сменила образ, показав себя в местественном виде. Звезда позировала вечером в одной лишь спортивной маечке оранжевого цвета. Волосы Леся распущенны, а сама она без макияжа. Отметим, что в целом естественный образ Никитюк смотрелся довольно мило.
До этого Никитюк отправилась на отдых к семье и нарядила елку. Она рассказала, что в этом году отдала предпочтение живым лесным красавицам, правда, собранным из веток. После в разделе Стори Леся показала эти самые елочки в двух вариантах – маленькую и большую.
На основной странице в Инстаграм Никитюк также показала парочку новогодних снимков, на которых продемонстрировала, как развлекается со своим домашним любимцем Рафчиком.
Леся с ярким макияжем и прической позировала возле камина и украшенной елки. На ведущей – розовый пушистый уютный свитер и черные джинсовые леггинсы.
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
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