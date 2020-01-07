Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, в цей здивувавши шанувальників незвичайним видом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

В цей раз Ганна представила невелике відео з відпочинку, здивувавши зовнішнім виглядом.

Сама зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі з розпущеним волоссям, укладеними в м'які хвилі. Одягнена артистка вільну спортивну кофту яскравого відтінку і світлі джинси. При цьому без макіяжу Ганна показала себе з нової сторони - зовсім не схожою на ту дівчину, яку найчастіше бачать шанувальники в Instagram.

Також артистка часто ділиться своїми думками і переживаннями, розміщує фотографії своїх дітей і розповідає, як їх виховує.

«Із завданням «встигнути все шостого січня» майже впоралися 👌🏼», - написала вона.

Користувачі мережі миттєво взялися коментувати нове фото артистки.

"Як приємно , коли ви з синочок", " Наш рік почався бурхливо. З ялинки на ялинку . І бігом на лижі🎿😂 втім, як і завжди", - пишуть в мережі.

Також у розділі Сторі артистка показала, як відпочиває разом з Янісом. Артистка лежала на руках у артиста, а сам він забавно почесывал її волосся. Зазначимо, що після заяви про своїх відносинах, співачка перестала приховувати свого обранця і почала активно демонструвати, як проводить з ним час.

"Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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