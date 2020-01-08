Відомий хореограф і танцівник Влад Яма розчулив користувачів мережі милим сімейним знімком в колі своєї родини

Як повідомляє Politeka.net Влад Яма нещодавно скаржився, що його плани на Новий рік зовсім зірвалися. На свято він повинен був стати ведучим корпоративу, але ситуація все ж таки змінилася. Хореограф і шоумен зустрів Новий рік з дружиною Ліліаною і їх сином Леоном.

Що ж стосується Різдва, то його Влад Яма зустрів у компанії батьків і дружини з сином. Знімком зі святкування він поділився у своєму блозі Instagram.

Він показав в Instagram фото з коханою дружиною Ліліаною, батьком Миколою Петровичем і матір'ю Любов Миколаївною. Крім того, на знімку можна помітити і сина Влада Ями, але його обличчя прикрите стікером. Сім'я зібралася разом за столом, на якому розташовано безліч страв. Влад Яма выглядит очень счастливым.

"Христос Народився! Славімо Його!..🤗 Найрідніші)", - підписав свій знімок Влад Яма.

Користувачі мережі долучилися до привітання ведучого, побажавши йому і його родині всього найкращого.

"Так красиво гірлянда відбивається на вашій голові)", "Батьки-це святе😇", "Боже, він так схожий на Яму", "Влад Ви просто розумниця,так традицію і продовжуй,Всіх Вас з Різдвом Христовим,нехай всі будуть здорові 👍", "Не знаю вас, але фото гарне.. бережіть батьків".

Також раніше повідомлялося, що Влад Яма опублікував знімки, на яких крім нього, відображені дружина і син, а також друг.

Судячи з кадрів, шоумен провів чудовий і веселий відпочинок. На одному зі знімків Яма постав у шубі, смішних шкарпетках і кепці.

На іншому фото Влад позував на пляжі в синіх плавках. Чоловік усміхався і щурився на сонці.

Нагадаємо, роздягнені Влад Яма з дружиною підірвав мережу пристрасним фото.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною показав справжню пристрасть, пікантні фото облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Влад Яма показав, як розважається з дружиною вранці.