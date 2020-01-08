Известный хореограф и танцовщик Влад Яма умилил пользователей сети милым семейным снимком в кругу своей семьи

Как сообщает Politeka.net, Влад Яма недавно жаловался, что его планы на Новый год совершенно сорвались. На праздник он должен был стать ведущем корпоратива, но ситуация все же изменилась. Хореограф и шоумен встретил Новый год с женой Лилианой и их сыном Леоном.

Что же касается Рождества, то его Влад Яма встретил в компании родителей и жены с сыном. Снимком с празднования он поделился в своем блоге в Instagram.

Он показал в Instagram фото с любимой женой Лилианой, отцом Николаем Петровичем и матерью Любовь Николаевной. Кроме того, на снимке можно заметить и сына Влада Ямы, но его лицо прикрыто стикером. Семья собралась вместе за столом, на котором расположено множество яств. Влад Яма виглядає дуже щасливим.

"Христос Народився! Славімо Його!..🤗 Найрідніші)", - подписал свой снимок Влад Яма.

Пользователи сети присоединились к поздравлению ведущего, пожелав ему и его семье всего наилучшего.

"Так красиво гирлянда отражается на вашей голове)", "Родители это святое😇", "Боже, он так похож на Яму", "Влад Вы просто умница,так традицию и продолжай,Всех Вас с Рождеством Христово,пусть все будут здоровы 👍", "Не знаю вас но фото хорошее.. берегите родителей".

Также ранее сообщалось, что Влад Яма опубликовал снимки, на которых помимо него, запечатлены жена и сын, а также друг.

Судя по кадрам, шоумен провел отличный и веселый отдых. На одном из снимков Яма предстал в шубе, смешных носках и кепке.

На другом фото Влад позировал на пляже в синих плавках. Мужчина улыбался и щурился на солнце.

Напомним, раздетые Влад Яма с женой взорвали сеть страстным фото.

Как сообщала Politeka, Влад Яма с женой показал настоящую страсть, пикантные фото облетели сеть.

Также Politeka писала, что Влад Яма показал, как развлекается с женой по утрам.