Відомий російський продюсер Андрій Разін шокував громадськість правдою про закулісся вітчизняного шоу-бізнесу

Після виходу скандальної програми «Привіт, Андрій», в якій гості вндучого Андрія Малахова Юрій Шатунів, Лера Кудрявцева, Лев Лещенко, Філіп Кіркоров та Микола Басков з ніг до голови облили «батька» «Ласкавого травня» брудом, Разін прийшов в ефір каналу «За углом» і поговорив з журналістом Андрієм Углавновим, аби відбілити свою репутацію, передає Politeka. Щоб подивитися програму, доскрольте сторінку вниз.

Причиною нападок з боку колег чоловік назвав банальну заздрість, оскільки його новий проект «Дискотека Союз» виявився суперуспішним, й останній концерт проданий на лютий 2021 року. Тому такий ефір нічим іншим як заказухою, на думку продюсера, бути не може.

Разін не поскупився на "компліменти" ведучому ефіру, Андрію Малахову, назвавши його людиною з низькою соціальною відповідальністю і пообіцявши затягати по судах, а також дуже дісталося Миколі Баскову. Тут продюсер висловив наболіле. Як відомо, він і досі звинувачує «головного блондина» Росії в смерті концертного директора Рашида Дайрабаєва.

За його словами, Рашид багато років тому зустрів нікому невідомого Баскова в 12 годин ночі на лавочці біля Великого театру і пожалів його.

«Баскова мій директор на смітнику підібрав. Він сидів біля Великого театру. Що таке сидіти біля Великого театру? Це коли нікуди йти і жерти нічого. І хтось прийде, тебе зніме, і відведе тебе додому і погодує. Ось так сидів і Басков. І коли Рашид йшов і побачив його, він його підібрав… Бачить, що хлопець сидить, йому нікуди йти, ти розумієш, з якого смітника взагалі це гаденя вилізло?.. Ось це – справжня прос***тка», – не стримував емоцій Разін.

Дайрабаєв зробив хлопця з Новосибірська артистом, записав йому пісні, став його продюсером. Коли ж Басков прославився, то пішов проти нього і довів до інфаркту своєю невдячністю, виливши на нього відро бруду.

Раніше Разіна вивело з себе те, що по всіх центральних каналах РФ практично цілодобово тільки й роблять, що говорять про Україну. Він назвав такий стан справ явною провокацією проти президента України Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна.

Нагадаємо, зірка шоу-бізнесу РФ спалахнув ненавистю через Путіна і Зеленського.

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