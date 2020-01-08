Російська співачка Лоліта Мілявська розповіла про неприємний випадок під час свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, російська співачка розповіла журналістам, що будучи молодою часто виступала на різних заходах. Їй навіть доводилося виступати на дитячих ялинках.

Був також час, коли виконавиця працювала в ресторані цілу новорічну ніч. Вже до півночі всі виступаючі повністю втратили свої сили і ледь дожили до закінчення концерту.

Про це Лоліта Мілявська розповіла виданню Собеседник.

За її словами вона так написалась в ту ніч, що навіть заснула в незвичайному місці. Організатори концерту в той час намагалися відшукати Лоліту Мілявську, але їм так і не вдалося цього зробити. Тому шоу пройшло без неї.

"Пам'ятаю, я випила келих угорського вина і заснула в коробці з-під нього.Мене вистачило тільки на те, щоб за десять хвилин до настання свята оголосити про те, що прийшов Новий рік. Потім мені було моторошно соромно ", - згадала зірка російської сцени.

Крім того, вона розповіла: вона отримує багато запрошень на побачення, але справа в тому, що вимоги до її коханого стали набагато суворішими, ніж раніше.

"Всі, хто заробляє менше за мене, не підходите. Малолітніми теж не цікавлюся. Це одноразове задоволення. Чоловік повинен утримувати сім'ю. Щоб міг витрачати на жінку", – розповіла співачка.

Також раніше повідомлялося, що фан-груп час від часу спливають пікантні кадри з Лолою і Сашком.

На одному з таких фото, знятому скоріш за все в кінці 1990-х, Мілявська здивувала відвертим вбранням. Вона постала в прозорій сукні тілесного кольору, прикрашеному вишивкою. Примітно, що на артистці немає бюстгальтера і груди при цьому прикривають лише вишиті квіти.