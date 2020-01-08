Міс Україна 2019 похвалилася ідеальним тілом в купальнику на відпочинку

Міс Україна 2019 Маргарита Паша не так давно повернулася з Лондона, де брала участь у масштабному конкурсі "Міс Світу 2019", який відбувся 14 грудня. На жаль, призового місця українська красуня не зайняла, повідомляє Politeka.net.

Після святкування Нового року Маргарита вирушила відпочивати на Балі. Останні дні вона тільки й займається тим, що публікує соковиті фотографії з країни вічного літа. І цей раз не став винятком: Маргарита показала в Stories свіжий знімок у новому купальнику.

Гімнастка сидить на камені, піднявши ноги на носки, і опустивши руки. Вона дивиться вниз на свої ноги, і посміхається.

На ній лише бікіні червоного кольору і сонцезахисні окуляри.

Фото вийшло дуже атмосферним, адже вона сидить на мальовничому пляжі: блакитна морська вода, синє небо, скелі.

Паша захопила ідеальним тілом своїх шанувальників з усього світу, адже на знімку невозмозможно помітити жодної вади у постаті української красуні.

Проте, варто зазначити, що так як фото було розміщено в розділі Srories в instagram, користувачі соцмережі не могли його публічно коментувати.

Нагадаємо, що раніше Міс Україна 2019 Паша показала неймовірні знімки з відпочинку на Балі. Вона показала вертикальний шпагат, яким здивувала своїх шанувальників у соцмережі зі всього світу.

Також ми писали, що Маргарита Паша постала в білосніжному образі.

На ній красивий довгий білий піджак, під яким, схоже, немає білизни. Цей наряд підкреслив ідеальну фігуру гімнастки, а також виділив її пишне декольте. волосся Маргарити розпущені, а на її обличчі легкий макіяж.

Маргарита активно займається спортом, піклується про своє здоров'я і зовнішній вигляд, а також дотримується збалансованого харчування, веде здоровий спосіб життя і не має шкідливих звичок.

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