Настя Каменких і Потап показали, як одягаються на відпочинку

Український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, який більш відомий публіці, як Потап, показав нове фото зі своєю дружиною Настею Каменських

Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку в Instagram репера.

На новому знімку з сонячного Канкун (Мексика) Потап позує в обнімку зі своєю дружиною Анастасією Каменських. Він одягнений просто і звичайно в порівнянні зі своєю улюбленою співачкою – вона вбралася як зірка на відпочинку. На Насті майка довга сукня в обтяжку кольору хакі, яка ледь прикриває її довгі ноги. Співачка прикрасила її широким чорним поясом, прикрасами і годинником на руках, шиї і масивними сережками. Також Каменських вставила сережку в ніс.

Потап же був одягнений у білу футболку, сірі шорти і незмінну кепку.

На виконавцях вже можна чітко помітити засмагу.

Цим спільним фото Потап привітав прихильників в мережі з Різдвом.

«З Різдвом! З Різдвом! Feliz Navidad! 🎄 Merry Christmas 🎁», – він підписав знімок.

В коментарях українці почали активно писати компліменти зірковим подружжям.

«Класні», «Уууух ви і класні💥👏💪❤️», «Милашки, люблю вас😍», «Шрек і Фіона», «Дуже круто виглядаєте🔥🔥😍», «Ох, які ви круті! Обожнюю👍😍😍», «Ви круті🔥🔥🔥», «Красава бро. Привіт з Кракова», «Взаємно», «Прекрасна пара!!!!😘», «Потап як батя Насті 😂», «Православненько Настя виглядає🔥)))», «так схуд», «Кращі😍», «Настуся кайфовая», «Потап, ви віруючі?», «І вас зі святом! Будьте щасливі і здорові! 🌺😍🙏 Ви класні😘, щастя Вам!❤️», – написали в коментарях користувачі.

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