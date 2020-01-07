Скандально відома російська балерина Анастасія Волочкова в який раз приголомшила публіку невідповідним нарядом

Так, вона прийшла на концерт у вечірній сукні на тоненьких бретельках незвичайного крою, чорних туфлях на підборах і з гулькой. Також знаменитість наклала на обличчя яскравий макіяж, повідомляє Politeka.net.

«Чекаємо початку концерту "Муммій Троль"», – вона підписала знімок.

Дивним в цьому фото є те, що на концерт на пляжі Таїланду Анастасія Волочкова прийшла єдина у вечірньому вбранні. Інші люди на фото одягнені у звичайний зручний одяг: футболки та шорти з шлепами. Російська балерина вирішила виділитися з натовпу, що їй дуже навіть вдалося. Це відзначили у коментарях користувачі мережі, які розглянули її до непристойності блискучий наряд і висловили свою думку з приводу її зовнішності.

«Так можна і не розглядати, як зазвичай взяла тапки-могилки і сандалети-табурети, будь-одне з двох», «Стільки росіян... а що не видно черги за селфи і автографами з кабачковою?», «На концерті і без шпагату, так ще і в сукні. а де ж купальник..міні 👍», «у 30 градусів спеки з 100% вологістю надіти плаття в підлогу з синтетики з люрексом це адекват? Подивіться, як одягнуті люди: бавовна-льон, короткі спідниці-шорти... Це ж не вечірній захід у Москві...», «Диво-жінка, жінка-трансформер», «Ось хочеться похвалити. Але знову ж таки на мумика вечірнє плаття...», «Невже не можна одягнути елегантні човники а не ці ре», «Все добре починається , в сукні і твереза , тепер головне не наклюкаться після концерту і не заснути на шпагаті ... 😉», «Я одна не зрозуміла сизого грудки волосся в районі талії?», «А на фото мумія або троль?😂», «Насть, ну от можеш, коли хочеш, і вже на трансу не схожа 😉», – відзначили приголомшені шанувальники Насті Волочкової.

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