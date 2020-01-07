Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова в который раз ошеломила публику неподходящим нарядом

Так, она пришла на концерт в вечернем платье на тоненьких бретелях необычного покроя, черных ботинках на каблуке и с гулькой. Также знаменитость наложила на лицо яркий макияж, сообщает Politeka.net.

«Ждём начала концерта "Муммий Троль"», – подписала она снимок.

Странным в этом фото является то, что на концерт на пляже Таиланда Анастасия Волочкова пришла единственная в вечернем наряде. Остальные люди на фото одеты в обычную удобную одежду: футболки и шорты со шлепами. Российская балерина решила выделиться из толпы, что ей очень даже удалось. Это отметили в комментариях пользователи сети, которые рассмотрели ее до неприличия блестящий наряд и выразили свое мнение по поводу ее внешности.

«Да можно и не разглядывать, как обычно взяла тапки-могилки и сандалеты-табуреты, по-любому одно из двух», «Столько россиян... а что не видно очереди за селфи и автографами с кабачковой?», «На концерте и без шпагата, так ещё и в платье. а где же купальник..мини 👍», «в 30 градусов жары со 100% влажностью надеть платье в пол из синтетики с люрексом это адекват? Посмотрите, как одеты люди: хлопок-лен, короткие юбки-шорты... Это ж не вечернее мероприятие в Москве...», «Чудо-женщина, женщина-трансформер», «Вот хочется похвалить. Но опять же на мумика вечернее платье...», «Неужели нельзя одеть элегантные лодочки а не эти рэ», «Всё хорошо начинается , в платье и трезвая , теперь главное не наклюкаться после концерта и не заснуть на шпагате ... 😉», «Я одна не поняла сизого комка волос в районе талии?», «А на фото мумия или тролль?😂», «Насть, ну вот можешь же когда хочешь, уже и на транса не похожа 😉», – отметили ошеломленные поклонники Насти Волочковой.

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