Популярна українська виконавиця Слава Камінська з дуету «НеАнгели» показала пишні форми у відвертому купальнику

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

«Я б ще купалася, сказала б я. Але передумала», - каже вона.

Звернемо увагу, що Камінська зараз відпочиває на Балі. На знімках співачка демонструє пишні форми в надзвичайно відвертій купальнику, з-під якого стирчать соски.

Звернемо увагу, що шанувальники Камінської не змогли відреагувати на відвертий наряд дівчини – кадрами зірка поділилася в Stories.

Як повідомлялося раніше, співачка і учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

Співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

В Instagram співачка не так давно представила фото до концерту, розповівши, що дуже втомилася і просто без сил. Слава також показала себе сидить на дивані і навіть мило покривлялась на камеру, показавши, як перехожі її колеги цілують в лоб.

Зараз же співачка відправилася на відпочинок і активно показує себе в природному вигляді. Так, у розділі Сторі з'явилася ціла серія кадрів без макіяжу. Зірка показала себе в природному вигляді і без жодних прикрас.

Слава обідала разом з родиною і активно розповідала про свої будні.

Нагадаємо, Камінська опинилася в ліжку і розповіла про свої нічні витівки

А ще Politeka писала, що Камінська з «Неангелів» виставила напоказ розкішні форми

Також Politeka повідомляла, що роздягнена зірка "Неангелів" потрясла персиками перед колегою