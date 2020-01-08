"Ні фіга в тебе літак"

39-річна російська телеведуча і співачка Анна Семенович влаштувала гарячу фотосесію прямо в літаку

Як передає Politeka.net, зірка поділилася знімками в своєму мікроблозі в Instagram. Артистка з'явилася на борту розкішного літака в чорній футболці, світло-сірих джинсах і білих кедах. Волосся у неї розпатлане, а на обличчі нуль косметики. Ганна кривляється на камеру, посміхається: видно, що вона знаходиться в передчутті чудового відпочинку. Незважаючи на те, що вона ненафарбована, виглядає дуже свіжо. Після того, як фоловери звернули увагу на "ні фіга собі літак", Семенович зізналася, що летить бізнес-класом "Емірейтс авіалінії".

"Різдво в літаку по дорозі у відпустку 🙏🏼 Насолоджуюся кожною миттю , що ви хочете бачити в моїй стрічці з відпустки??? Пишіть мерщій у коментах , все покажу і розкажу 👇🏼😘 З Різдвом вас мої улюблені", - підписала знімки артистка.

Коментуючі побажали їй успішно дістатися до пункту призначення і гарненько відпочити.

"Чарівна у вас посмішка👌🏻"

"Позитивніше людини чим ви не знаю 🔥 😘Подаруйте нам з відпустки теплого сонечка 🔆"

"Ви незвичайна!!!!! Просто така своя в дошку! 😍підкорили Ви мене Секретом на мільйон))))) дуже відверта, дуже близька до народу. Ганнуся, відмінного відпочинку. 😇🙏🏻💙Їжууу!!! Їжу фоткайте! Я відмовилася від цукру - хоч порадію за інших 🎄❣️🎀щасливого польоту 😇"

"Тобі дуже дуже класно без косметики🔥"

"Не фіга се в тебе літак. 👍👍👍👍👍"

"Твоя краса – пекельна і райська одночасно. Ти грішна Єва і пристрасна чортиця. В твоїх очах вогонь і лід ніяк не поділять лідерство. 👌"

Раніше ми повідомляли, Семенович поділилася в Instagram фото, на якому вона позувала у неймовірно красивому брючному костюмі соковитого фіолетового відтінку. Вбрання вигідно підкреслило принади співачки, а від зони декольте неможливо було відвести погляд.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"