23-річна американська супермодель Белла Хадід закликала світове співтовариство допомогти тваринам Австралії

Як передає Politeka.net, дівчина звернулася до шанувальників у своєму мікроблозі в Instagram, закликавши по можливості фінансово допомогти волонтерам, які рятують тварин, що страждають в результаті масштабних пожеж.

"1 мільярд живих істот загиблих або поранених. Деякі згорають від полум'я, а деякі задихаються від диму до смерті... їх середовище проживання руйнується, і при такій швидкості коали зникнуть. @lachlanbailey розпочав збір коштів... Збір є некомерційним, і я впевнена, що фінансова допомога буде корисна прямо зараз, щоб вони могли продовжувати піклуватися про цих тварин... Мені дуже шкода, Австралія... Я посилаю вам стільки любові, і я молюся, щоб це скоро закінчилося", - написала красуня в соцмережі.

Нагадаємо, за оцінками австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи ( WWF), через пожежі в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.

Наголошується, що серед загиблих тварин – тисячі коал на північному узбережжі штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, какаду й інші.

WWF зазначає, що на відновлення постраждалих лісів можуть піти десятиліття, а деякі види тварин можуть опинитися на межі вимирання.

Раніше ми повідомляли, Беллу Хадід визнали найкрасивішою жінкою планети, згідно з розрахунками британського пластичного хірурга Джуліана Де Сільви. Останній заявив, що риси її обличчя близькі до ідеалу – 94,35% "досконалості".

Ми писали, Белла нещодавно похвалилася жаркими знімками з узбережжя океану. Дівчина відпочивала разом з подругою Джессі Джо Старк, яка є дочкою засновника бренду сонцезахисних окулярів Chrome Hearts.

Красуня постала на знімках у чудовому блакитному бікіні. Правда, на її фігурі будь-який одяг буде виглядати карколомно. Підтягнутий животик і стрункі ніжки моделі нікого не можуть залишити байдужим.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети Белла Хадід в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

Також Politeka інформувала, що найкрасивіша модель у світі Белла Хадід подратувала спокусливими формами.